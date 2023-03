"Nessuno si occupa dei piccioni adulti"

"Sono emerse alcune criticità - evidenzia il vice presidente Anpana Nicola Fantozzi - come il problema dei piccioni adulti feriti. Non esiste più un’associazione che si occupa di intervenire e recuperare queste creature necessarie di cure: decine e decine sono state le telefonate pervenute al nostro numero ma Anpana, occupandosi di pulli di volatili e non di adulti, per di piú feriti, non puó intervenire. Né il Cruma di Livorno nè gli ambulatori veterinari su Lucca risultano convenzionati per il soccorso dei piccioni adulti". "Altro punto da regolarizzare – aggiunge Enrico Simonetti – sono le telefonate che giungono da Comuni “non convenzionati” nei quali purtroppo non ci é consentito operare".