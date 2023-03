Nessuna traccia di amianto sul tetto

Nessuna traccia di amianto sul tetto del magazzino della Essity di Porcari, distrutto dall’incendio di domenica scorsa.

E’ questo il responso delle analisi dell’Arpat (l’agenzia regionale protezione ambiente) e diffuse dallo stesso organismo ieri a seguito dei prelievi dei campioni dalla copertura della struttura di circa settemila metri quadrati adibito allo stoccaggio di prodotto finito, divorata dalle fiamme domenica scorsa.

In un primo momento e all’idomani del vasto rogo che ha coinvolto l’azienda c’era stata preoccupazione in merito, ma adesso sono fugati tutti i dubbi. Sospiro di sollievo.

Non era stato possibile il prelievo sul momento per ragioni di sicurezza. Nel corso del sopralluogo di lunedì, sono stati inoltre campionati alcuni terreni ed alcune coltivazioni ortaggi a foglia larga, individuati in modo empirico in base alle osservazioni dei punti interessati dalla colonna di fumo al momento dell’evento.

I campioni prelevati dall’agenzia per la protezione ambientale sono stati avviati presso i laboratori per la determinazione dei parametri Ipa, Pcb, diossine e metalli.

Contestualmente è stata acquisita documentazione dalla ditta e dal Comune di Porcari in merito alla pratica edilizia inerente i lavori di ristrutturazione della copertura andata distrutta.

Le acque utilizzate per domare il rogo sono rimaste circoscritte al sito dell’evento, data la loro scarsa quantità dovuta all’evaporazione per le alte temperature raggiunte durante la combustione.

Nel corso della serata di lunedì il Settore Modellistica previsionale dell’Agenzia ha trasmesso le stime delle aree di massima ricaduta delle emissioni generate dall’incendio. Questa stima è stata trasmessa ai Comuni interessati e alla Protezione civile per procedere ad un’eventuale revisione delle ordinanze emesse al termine dell’incendio. Infatti i provvedimenti originari sono stati revocati.

Sulla base delle risultanze derivanti dalle stime modellistiche, il giorno seguente, martedì 14 marzo, il personale ARPAT si è recato nuovamente sul luogo dell’incendio per procedere al prelevamento mirato di ulteriori campioni di matrici ambientali da sottoporre ad analisi.

I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni dal Laboratorio Area Vasta Costa dell’Agenzia stessa.

Massimo Stefanini