"Nessuna traccia delle opere promesse"

"Ancora nessuna traccia delle opere pubbliche attese da decenni". Lo afferma la minoranza a Porcari sul bilancio. "Uno strumento contabile quasi imbarazzante quello portato all’attenzione del consiglio comunale dall’attuale maggioranza". Questo il duro commento del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo", per voce della capogruppo Barbara Pisani. "Nessuna traccia nel piano triennale delle opere pubbliche - spiega Barbara Pisani - degli interventi promessi e attesi da decenni, come la nuova scuola materna, le rotonde in Via Diaccio e a Bonelli, la bretellina di collegamento via Ciarpi -via del Centenario e molti altri ancora. L’unico progetto è l’ampliamento del cimitero che verrà realizzato contraendo un nuovo mutuo, l’ennesimo, di 358.000 euro. Nessuna novità nemmeno - per l’immobile ex Suore Dorotee, acquistato dal Comune cinque anni fa, ed ora in uno stato di sempre più completo abbandono. Altro che caserma dei carabinieri".

"Non si registrano nemmeno previsioni di investimenti per migliorare il decoro del paese. Porcari - conclude Pisani - è sempre più un paese fermo, incapace di attrarre risorse esterne e costretto a indebitarsi sottraendo risorse importanti a settori vitali come quello sociale. Un quadro sempre più desolante".

M.S.