“Nessuna colpa per lo stop ai lavori“

Sullo stop ai lavori all’ex gasometro a San Concordio interviene Italgas per alcune precisazioni. "Il Progetto di Bonifica dedicato al risanamento dell’area verde – scrive Italgas – interessata fino agli anni ‘70 dall’attività di distillazione del carbone, prevedeva in origine una durata degli interventi di 107 mesi, come si evince dall’atto di approvazione del 16 maggio 2017. Negli anni, tuttavia, si è reso necessario aggiornare il cronoprogramma per effetto dei rallentamenti provocati dalla pandemia, ma anche dei numerosi ritrovamenti archeologici a sud e ovest dell’area; reperti che Italgas ha recuperato e messo in sicurezza secondo le prescrizioni della Soprintendenza. Nonostante l’attività di bonifica del suolo non si sia conclusa con il raggiungimento degli obiettivi iniziali, è comunque in via di finalizzazione una proposta di intervento risolutiva. Dunque, da parte di Italgas non c’è stata alcuna negligenza, né latenza nell’intervento, bensì la scrupolosa osservazione delle regole sulla sicurezza per un luogo che sarà a disposizione della comunità".