Nessuna benedizione dei fucili

Don Franco Cerri

È apparsa nei giorni scorsi sulle cronache la notizia di un’iniziativa alquanto insolita che, neppure ai tempi in cui Betta filava, si era mai sentita: un parroco, per la riapertura della caccia, ha pensato bene, di benedire i fucili da caccia, le famose doppiette. Fortunatamente, qualcuno ha sparato sull’iniziativa, che è morta sul nascere. Le doppiette hanno fatto centro in anticipo. Tra l’altro, mancava nella Chiesa una “pastorale venatoria”. Chissà, visto che la “caccia alle anime” oggi è troppo difficile e mancano le armi adatte per riuscirci, quel prete ha avuto un’idea, per lui, geniale, ma ridicola.