Nessuna azienda in provincia accederà al bando per i suoli

Pubblicata la graduatoria regionale del bando Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli. La Cia - Confederazione Agricoltori Italiani della Toscana Nord comunica che il bando prevede lo stanziamento di 300mila euro per l’annualità 2024, cosa che significa 1,5 milioni di euro per il quinquennio che inizia da quest’anno.Per la provincia di Lucca, sono solo 4 le aziende associate Cia entrate in graduatoria, ma non rientrate in quelle finanziate, che sono solo 39 su un totale di 634 presentate. Cia Toscana Nord suggerisce quindi una revisione in aumento delle somme stanziate per il progetto per una maggiore possibilità di accesso.