"Nessun buco nel bilancio" Corte dei Conti, i rilievi non spaventano il Comune

Un fattore tecnico. Il bilancio del Comune di Capannori gode di buona salute. Lo dichiara la maggioranza che interviene sui rilievi della Corte dei Conti sullo strumento contabile del capoluogo della Piana. In una nota del Municipio di piazza Moro si spiega il lavoro effettuato dall’Ente sul riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2022.

Dal monitoraggio compiuto si evidenzia infatti che il Comune sia in grado di riassorbire il disallineamento segnalato dalla magistratura contabile, grazie al risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento dei residui.

Quindi non si andrà ad intaccare il bilancio di previsione 2023 approvato alcuni giorni fa dal consiglio comunale. Ciò significa che sono confermati tutti i servizi al cittadino, così come tutti gli investimenti per l’anno in corso.

"Non esiste alcun buco nel bilancio del nostro Comune - commenta l’assessore al Bilancio, Ilaria Carmassi - e infatti, come è emerso dall’attività di riaccertamento dei residui il nostro Ente è infatti perfettamente in grado di riassorbire il disallineamento segnalato e di risolvere quindi positivamente la questione a impatto zero sulla popolazione, essendo confermati tutti i servizi e tutti gli investimenti previsti dal bilancio di previsione 2023. Anzi l’annualità in corso, vede aperti tanti cantieri e verranno ultimate tante opere pubbliche. Ma c’è di più. Avendo già predisposto un preconsuntivo 2022 siamo in grado di prevedere che l’esercizio finanziario appena terminato si chiuderà ampiamente in avanzo. Stiamo predisponendo la delibera con i correttivi consequenziali alla segnalazione della Corte dei Conti che sarà all’ordine del giorno del consiglio comunale nei prossimi giorni".

"Si tratta di correttivi tecnici - chiosa l’assessore - così come sono tecniche le osservazioni avanzate dalla Corte dei Conti. La nostra amministrazione è stata in grado di gestire in maniera attenta e puntuale la questione confermando una gestione corretta".

Infine l’affondo di natura politica in risposta alle polemiche della minoranza delle ultime settimane. "Dispiace che l’opposizione abbia voluto strumentalizzare questa questione in maniera eccessiva, denotando superficialità nel paventare una situazione catastrofica che in realtà non esiste e non è mai esistita. Prima di fare certe affermazioni - conclude Carmassi - , i consiglieri di minoranza avrebbero dovuto informarsi meglio ed approfondire le carte prima di formulare inesattezze".

Massimo Stefanini