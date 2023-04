Nespolo lascia il Comune Il dirigente che disse ‘no’

Il Comune di Lucca perde, almeno temporaneamente, uno dei suoi dirigenti: a fare le valigie a distanza di circa tre anni dal suo arrivo, è l’architetto Luca Nespolo che attualmente si occupava di servizi demografici, Urp, archivio e sistemi informativi.

Nespolo è stato scelto dal Comune di Scandicci come dirigente del settore "Governo del territorio" con un contratto a tempo determinato.

Nespolo, in epoca Tambellini, si era reso protagonista, nelle vesti allora di dirigente del settore Edilizia privata, di un clamoroso "no" nei confronti della giunta di centrosinistra su uno dei temi allora più scottanti, ovvero il destino della parte sud della Manifattura che era interessata al progetto di Coima e della Fondazione Cassa.

In quella circostanza, Nespolo ribadì più volte, ovviamente anche per iscritto, il suo parere, ovvero che sarebbe occorso un piano attuativo anche nella parte destinata dell’edificio destinata a Tagetik con l’avvio di un apposito procedimento.

Una posizione che indispettì la giunta Tambellini che, facendosi forte di un parere legale esterno, con un atto di indirizzo e in dissonanza con il parere del proprio dipendente, emanò invece una direttiva interpretativa agli uffici nei quali si ribadiva che la produzione di software per imprese rientrava pienamente tra le attività produttive e dunque non occorreva un piano attuativo.

Poco tempo dopo questa decisa presa di posizione, lo stesso sindaco Tambellini, non certo casualmente, lo destinò a altro incarico, ovvero all’Ambiente e Mobilità.

Dal gennaio di quest’anno, come detto, il nuovo sindaco Pardini lo aveva destinato ai servizi demografici, Urp, archivio e sistemi informativi nell’ambito della complessa riorganizzazione dell’ente maturata nel novembre 2022.

Ora, la scelta di accettare la proposta del Comune di Scandicci (Nespolo che è docente nei corsi organizzati da Anci Toscana è di Firenze) che mette in difficoltà Palazzo Orsetti, visto che trattandosi di un incarico, almeno per ora per un anno, non potrà essere sostituito con una nuova assunzione a tempo indeterminato.

