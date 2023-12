Neolaureati per Calzedonia. Formazione in azienda Calzedonia ricerca neolaureati in Toscana, preferibilmente in ambito economico, per inserimento in aziende e negozi della moda. Richiesto interesse per settore retail e/o esperienza nelle vendite. Offerta di lavoro anche per Intimissimi Uomo Arezzo e Calzedonia Barberino di Mugello.