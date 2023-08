Nelle cartiere si soffre "Non sono climatizzate"

Cartiere e cartotecniche non chiudono per ferie e non sono climatizzate. "Non ci stiamo sta – scrive la Segreteria Uilcom Settore carta Nord Toscana – a veder star male decine di operai con questo caldo, mentre le aziende della carta non fanno quasi niente. La questione del caldo insostenibile di questi giorni è nota a tutti, e da anni si ripete, anche se per quest’anno è tardi, il caldo di questi giorni deve far riflettere e imporre a tutti i soggetti interessati di trovare delle soluzioni".

"Nelle nostre aziende della carta c’è attenzione sugli infortuni traumatici, ma sulle malattie professionali, sui carichi di lavoro per taglio di organici e su ambiente e microclima nei luoghi di lavoro siamo ancora indietro anni luce. Ignorando il problema del caldo per le maestranze si mette a repentaglio la lucidità e la sicurezza del personale che può sentirsi male o infortunarsi più facilmente per spossatezza.

Dobbiamo forse ricordare che nella produzione della carta a Lucca non c’è la climatizzazione in nessuna trasformazione ed in poche cartiere, ma solo in qualche cabina".

"Chiediamo – aggiouge la Uilcom – che vengano approntate delle soluzioni di medio periodo strutturali in tutte le fabbriche del territorio, come: raffrescatori diffusi, ventilatori, muletti climatizzati, cabine climatizzate diffuse, distribuzione gratuita di acqua e sali minerali, abbigliamento estivo dato in modo tempestivo e adeguato, gestione del calore prodotto dai macchinari, analisi delle postazioni e valutazione delle correnti d’aria. Questi non lo fa nessuna fabbrica del territorio, alcune hanno adottato qualche soluzione ma sempre in modo parziale, mentre la maggioranza sul tema non ha fatto assolutamente niente, forse perché i responsabili hanno uffici climatizzati".

"La canicola di questi giorni induce a pensare anche a un protocollo che preveda soluzioni specifiche per i momenti topici del caldo, quando si superano certe temperature, prevedendo: pause retribuite di almeno 10 minuti ogni ora nei momenti più calde, e nelle trasformazioni la eventuale sospensione delle lavorazioni nelle ore più calde della giornata, in molte fabbriche si sta lavorando a oltre 40 gradi. Proprio ieri abbiamo inviato ad Asl ed associazione industriali una richiesta di incontro sul tema, mentre nelle scorse settimane abbiamo distribuito alle nostre RLSRSU un materiale specifico per come affrontare il tema del caldo in produzione".

"Riteniamo che per salvare la salute delle persone se le aziende restano indifferenti al tema, cosa che capita molto più spesso di quanto si possa immaginare, sarà necessario anche ricorrere allo sciopero per evitare di sentirsi male, ovviamente solo quando si superano certe temperature. Invitiamo le aziende e la ASL a prendere questa richiesta sul serio e le maestranze a contattare le nostre RSU o la nostra segreteria. La questione è fondamentale per la salute di molti operai".