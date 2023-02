Nella villa di fronte un punto di ristoro

Il cottage letterario "Libreria Sopra la Penna" di Alba Donati a Lucignana, il minuscolo borgo di comune di Coreglia Antelminelli, sta cercando di diventare più grande. Prossime al via, infatti, le opere di ristrutturazione della grande abitazione che si trova dall’altro lato della via dove sorge la libreria e che diventerà un luogo di ampliamento dell’offerta letteraria attuale, con un punto di accoglienza utilissimo durante i mesi invernali, oltre alla presenza di un caffé per una gustosa fermata. I lavori finiranno a ottobre, giusto in tempo per offrire un agevole luogo di lettura e incontro, al riparo dalle intemperie e dal freddo.