Nella sede di “SPAM!“ appuntamento con i “Mercoledì da salmoni“

Tornano nella sede di SPAM! i “Mercoledì da salmoni“. Dance club, musica e teatro in un’atmosfera conviviale nella sede di Porcari. Mangia, bevi, balla, ascolta buona musica e, nel frattempo, assisti anche a uno spettacolo. Tutto questo, e molto di più, fra tanto divertimento e convivialità, si può trovare ai “Mercoledì da salmoni“, l’appuntamento settimanale che accompagna vecchie e nuove conoscenze fino al 24 di maggio nella sede di SPAM! in via Don Minzoni a Porcari.

Ogni serata è una declinazione del divertimento e del piacere di una socialità rilassata. La formula delle serate prevede l’ingresso alle 20 con una consumazione frugale accompagnata da ottima musica, a seguire gli spettacoli e a conclusione un Dance Club su musiche da ballo di tutto il mondo. Lo stesso direttore artistico di ALDES | SPAM! Roberto Castello (premio Ubu 2022 con Inferno) sarà fra i protagonisti dei “Mercoledì da salmoni“ assieme a Martina Auddino, Marco Bachi, Sara Capanna, Andrea Cosentino, Federico Faggioni, Giorgio Grazzini, Susannah Iheme, Michael Incarbone, Zeno Marchi Sofia Nappi (con Adriano Popolo Rubbio e Paolo Piancastrelli), Deniz Özdoğan (con Evaggelos Merkouris), Piero Perelli, Giselda Ranieri, Fabio Saccomani, Andrea Solinas, Igor Vazzaz e Marco Zanotti.

Il costo delle serate è di 6 euro (il frugale ma ottimo piatto è offerto da SPAM!) più 2 euro per chi non è ancora tesserato SPAM! I posti sono limitati ed è quindi indispensabile la prenotazione entro le 13 del mercoledì a cui si intende partecipare. Informazioni a [email protected], al 348.3213504 o 503 e sulle pagine Facebook e Instagram spamreteperlearticontemporanee. Questo il link per la richiesta di tesseramento on line https:forms.office.comrbXpzg52gB9