Nella nuova sede corso di approfondimento su deficit di attenzione e iperattività

"La nostra sede è stata anche pensata con spazi specifici per accogliere iniziative, tra le quali incontri fra enti, corsi di aggiornamento, i più vari, oltre che per rappresentare un punto di riferimento in funzione dell’associazionismo locale e non. A oggi possiamo dire che il processo di avanzamento su questo fronte viaggia più veloce di quanto avessimo previsto e questo ci rende orgogliosi, rafforzando la nostra naturale propensione al supporto sanitario per la popolazione e all’accoglienza nel suo senso più ampio".

Così il governatore della Misericordia di Piano di Coreglia, Sergio Tardelli, sintetizza il percorso avviato con la nuova sede a poco meno di un anno dalla sua inaugurazione, con 150 mq a disposizione per il settore Emergenza Urgenza, Protezione civile, ricovero mezzi e spazi appunto, per usi sociali atti a favorire incontri tra enti e associazioni. Così, dopo l’ultimo appuntamento che ha riunito nella sede della Confraternita di Piano di Coreglia i responsabili delle Misericordie di tutta la Valle per l’incontro con gli sviluppatori del nuovo sistema di tele assistenza delle Centrali Operative del 118 rivolto ai volontari in servizio sulle ambulanze, il REC-VISIO 118, le porte si sono aperte per un corso di approfondimento sulla sindrome da deficit d’attenzione e iperattività.

L’ADHD è un disturbo del neurosviluppo che sempre più frequentemente viene diagnosticato ai bambini e per il quale esiste una richiesta di grande attenzione e preparazione, con la necessità di un approccio e una presa in carico adeguata. Alla due giorni di formazione hanno partecipato molti professionisti, tra medici, psicologi, terapisti, oltre che educatori, provenienti dalle varie unità funzionali per l’infanzia e l’adolescenza dell’Asl Toscana nord ovest.

Fio. Co.