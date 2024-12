Nella guida Slow Food otto osterie lucchesi. Al Mecenate e Posapiano la “Chiocciola“

Stasera alle 18 in San Micheletto si terrà la presentazione della Guida di Slow Food “Osterie d’Italia”, in cui la Lucchesia brilla, con ben otto osterie. Interverranno all’incontro Francesco Ranzani, coordinatore regionale per la Guida, Gian Marco Mazzanti, vicepresidente Slow Food Toscana ed Elena Pardini della Condotta di Lucca Compitese Orti Lucchesi. I racconti dei curatori e degli Osti presenti, guideranno alla scoperta di una ristorazione che, pur guardando alla tradizione ed essendo legata al territorio, è oggi quanto mai contemporanea e apprezzata anche da un pubblico molto giovane. I locali Lucchesi in Guida si distribuiscono fra Lucca, Capannori e Montecarlo e si confermano gli otto già presenti nel 2024, a dimostrazione di un’affidabilità ormai consolidata: Trattoria da Gigi, Osteria dal Manzo, Osteria di Meati, Mecenate e la Locanda Buatino di Lucca; l’Osteria di Lammari e Osteria da mi Pà di Capannori e la Locanda Agricola Posapiano di Montecarlo. Per Mecenate e per la Locanda Agricola Posapiano anche quest’anno il premio della Chiocciola, massimo riconoscimento assegnato per l’eccellente proposta. Al Mecenate stasera cena con 8 piatti preparati dalle Osterie in Guida (0583 511861).