Nel trentennale della scomparsa, mostra su Nino Lenci: pittore carrista

Dalla street art alla pittura, dalla fotografia fino alla cartapesta, tutte le forme dell’arte per un anno di mostre al Palazzo delle Esposizioni. Adesso il focus è su “Nilo Lenci. Un pittore carrista“, a cura di Antonella Serafini che sarà al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino dal 3 febbraio fino al 10 marzo 2024, in occasione del trentennale dalla scomparsa dell’artista. Nel mese di febbraio per due ragioni: a febbraio cadono sia la data di nascita sia della scomparsa di Lenci che, oltre che pittore è stato anche un importante esponente del Carnevale di Viareggio per circa quarant’anni.

La mostra consta di circa 60 opere, provenienti in gran parte da collezioni private, fra cui una decina di grandi pannelli caratterizzanti la produzione dell’artista. Una antologica per documentare la ricchezza di un linguaggio espressivo articolato e vario, facendo emergere peculiarità artistiche rimaste a lungo in ombra a causa del prevalere del suo ruolo di costruttore di carri.

L’esposizione della Fondazione Banca del Monte sarà quindi in massima parte incentrata sull’opera pittorica anche se si prevede una parte documentaria relativa all’intera sua vita, incluso quindi il Carnevale e, fra le iniziative da intraprendere durante il periodo della mostra, verrà valutata l’organizzazione di una conferenza a più voci sul suo lavoro di costruttore in Italia e all’estero. Un evento che si sposa non causalmente con il Carnevale di Viareggio che tornerà a Lucca, con la sfilata dei costumi allegorici sulle Mura il 4 febbraio prossimo. Alla seconda edizione di “Lim“, Lucca in maschera, si legheranno appuntao importanti mostra come quella dedicata a Nino Lenci, ma anche installazioni che arrederanno per un mese le principali piazze della città.