Nel nome di Pertini. Il consiglio dà via libera all’iter per intitolare una strada o una piazza

Una lunga seduta del consiglio comunale ha definitivamente chiuso ieri sera il caso-Pertini. Apertosi un paio di mesi allorché – nel medesimo consesso – venne bocciata la mozione con cui il consigliere comunale del centrosinistra, Daniele Bianucci, chiedeva l’intitolazione di una strada o di una piazza al presidente più amato dagli italiani.

Ne nacque un vero e proprio caso mediatico e che finì anche alla ribalta nazionale con una narrazione un po’ distorta e secondo la quale Lucca non voleva intitolare una strada o una piazza a Sandro Pertini.

Non era e non è così, come il sindaco, Mario Pardini, si era affrettato a dire sin da subito. ”Lucca – ha detto anche ieri sera – non è una città che negherà mai una strada o una piazza a un presidente della Repubblica“.

E ieri è arrivato, a distanza di due mesi, anche l’atto ufficiale che chiude le vicenda aprendo di fatto l’iter istituzionale per l’intitolazione a Pertini di un luogo che sarà – non ne dubitiamo – all’altezza e fortemente rappresentativo.

La seduta del consiglio è stata divisa in due parti. Nella prima c’è stato spazio per gli interventi pubblici, sia dei consiglieri comunali sia di varie personalità, che sulla figura di Sandro Pertini hanno tratteggiato un profilo istituzionale e umano di un grande uomo di Stato attorno al quale – come è stato più volte ribadito – non si deve e non si può fare una polemica politica.

A chiudere questa sessione dei lavori è stato Andrea Castellini, sindaco di Stella, città natale di Sandro Pertini, che ha ricordato la visita di Pardini e del presidente del consiglio comunale Torrini, al museo della casa natale di Pertini; occasione nella quale il primo cittadino lucchese aveva confermato la volontà di intitolare un luogo a Pertini.

Si è poi passati alle operazioni di voto, al termine delle quali è stata approvato un ordine del giorno presentato dalle forze di maggioranza in consiglio (Fdi, Lega, Fratelli di Italia, Difendere Lucca e Lista Civile) e quelle delle forze di opposizione del centrosinistra.

Si è provato fino in fondo – e c’è stato un lungo lavoro diplomatico anche nei giorni precedenti – per arrivare a un documento unico; ma alla fine non ci si è riusciti. Sono stati così presentati due ordini del giorni distinti, approvati con voti di uno schieramento e l’astensione dell’altro.

Prima del voto ha preso la parola anche il sindaco Pardini che per prima cosa ha ribadito che non c’è mai stata una bocciatura sul nome di Pertini e ha ringraziato il sindaco di Stella per l’intervento in consiglio e per l’invito alla casa natale. Ha inoltre tratteggiato un breve ritratto di Pertini, esortando tutti a riscoprire come valore la grande coerenza del presidente quando rinunciò alla grazia.

Infine, il voto dell’aula che ha questo punto apre l’iter per l’intitolazione di una via o una piazza a Pertini e spostando – come aveva detto da subito il sindaco Pardini – il percorso nella commissione toponomastica che proprio questa amministrazione ha riattivato.

A questo punto con una certezza: la prima strada o piazza che verrà intitolata sarà senz’altro a Sandro Pertini.

