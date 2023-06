Negli spazi di Polo Artèmisia ritorna “Mi libro nel parco“

Prenderà il via mercoledì 21 giugno, alle ore 18, nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano la terza edizione della rassegna letteraria ‘Mi libro nel parco’ promossa dal Comune in collaborazione con Carmignani Editrice. Cinque gli appuntamenti in programma per questo ciclo di incontri letterari. Il primo vedrà la presentazione del libro di Guido Frilli e Michele Lodone “La profezia nel pensiero del Rinascimento e della prima età moderna (Edizioni Ets)“. “E’ con soddisfazione che proponiamo per il terzo anno la rassegna che ha l’obiettivo di far conoscere libri di affermati autori“, dice l’assessore Francesco Cecchetti.