Natale in musica. Quattro direttori per il Boccherini

Il Concerto di Natale con l’orchestra del Conservatorio e quattro giovani direttori sul podio, una borsa di studio dedicata ai talenti al femminile, la presentazione di un nuovo numero della prestigiosa rivista musicologica “Codice 602”, il bilancio dell’anno appena trascorso e uno sguardo alle novità per il 2024. Formazione, produzione e ricerca sono i contenuti della conferenza stampa del direttore GianPaolo Mazzoli e della presidente Maria Talarico.

Anche quest’anno il Conservatorio “Luigi Boccherini” è pronto per fare gli auguri di buone feste alla città con il Concerto di Natale, un abbraccio in musica che è ormai un appuntamento fisso del dicembre lucchese. Sabato 16 dicembre, all’auditorium di piazza del Suffragio, protagonisti saranno l’Orchestra del “Boccherini” e la musica di un grande compositore contemporaneo, Leroy Anderson, autore di alcuni dei più bei brani natalizi mai scritti: Suite of Carols, Sleight Ride, The Typewriter e A Christmas Festival. A dirigere i quattro brani altrettanti allievi della Classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio: Alan Magnatta, Nicola Frendo, Manuel Del Ghingaro e Lorenzo Biagi. Il concerto sarà preceduto da due altri importanti momenti: il primo, alle 17, è la presentazione del nuovo numero (il 14°) della Rivista musicologica "Codice 602", diretta da Sara Matteucci e nel cui comitato scientifico siedono Giulio Battelli, Gabriella Biagi Ravenni e Guido Salvetti. Parteciperanno alla presentazione gli autori dei contributi inseriti nel volume: Maria Teresa Arfini, Maria Luisa Baldassarre, Mariateresa Dellaborra, Carlo Fiore, Alessandra Fiori, Ezio Guerra, Marco Magistrali, Alessandra Rey Tommasi, oltre al direttore del “Boccherini” GianPaolo Mazzoli.

A seguire la premiazione e l’esibizione di una giovanissima allieva del Conservatorio, la violinista Benedetta Mignani, vincitrice del Premio “Vittoria Alata - Marianna Bottini”, borsa di studio finanziata ogni anno da Fidapa – Lucca a supporto degli studi di giovani musiciste di talento. Un 2023 che si chiude in bellezza anche sotto il profilo delle domande, oltre 200, molte da altri Paesi.