Natale fa rima anche con il gusto. Si apre “Barga in Cioccolato“

Tutto pronto a Barga per la tre giorni dedicata al cioccolato nelle sue varie declinazioni e forme. Birra al cioccolato, cioccolatai di fama internazionale, le produzioni dei cioccolatai locali e non, e tanto altro: questo l’appuntamento con Barga in Cioccolato, il festival che sarà ospitato nella bella cornice dell’antico castello. La manifestazione è organizzata dal Comune e da WE Planner.

Il festival aprirà ufficialmente i battenti questa mattina alle 10, alla Porta Reale: via del Castello sarà la casa dei cioccolatai che troveranno ospitalità nelle tante botteghe della zona mentre su piazzale Fosso e lungo le vie del centro sarà possibile visitare il mercatino natalizio (tutti i giorni, dalle 10 alle 19) ricco di prodotti artigianali e produzioni tipiche del territorio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 19, andrà in scena “La lavorazione del cioccolato“ alla pasticceria cioccolateria Fratelli Lucchesi in piazza Matteotti. Nei tre giorni di festival, inoltre, la Befana incontrerà i bambini per ricevere le loro letterine (dalle 14.30 alle 16 in piazza Garibaldi, in collaborazione con l’associazione La Befana). Infine, dalle 16 alle 17, i più piccoli potranno ascoltare alla Galleria Comunale i racconti Natalizi proposti dai volontari di “Nati per leggere“.

Gli eventi di oggi. Appuntamento con la musica con la West Coast Street Band che proporrà musiche jazz e di natale lungo via di Mezzo, mentre alle 18 alla Fondazione Ricci si terrà il concerto di musiche barocche a cura di ArmonicaMente Ensemble. Altri appuntamenti poi domani e domenica. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Luca Galeotti