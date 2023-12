Natale a S.Anna. Banchi, negozi e le “letterine“

Sarà un fine settimana in piena atmosfera natalizia, il prossimo, nel quartiere di Sant’Anna. Dove domenica 10 dicembre è in programma il Mercato straordinario di Natale che vedrà dalle 8 alle 20 il viale Puccini “invaso” da decine di banchi ambulanti provenienti da tutta la Toscana, che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all’insegna della qualità. A render ancora più “ricca” la giornata è prevista l’apertura dei negozi, con ampia possibilità di parcheggi per il pubblico nelle strade adiacenti al viale Puccini. Al tradizionale mercato di Natale si affianca quest’anno una simpatica iniziativa di un gruppo di commercianti del quartiere, che nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 sono pronti ad accogliere tutti i genitori con i loro bambini, che potranno consegnare le proprie letterine per Babbo Natale nelle apposite cassettine predisposte dai negozianti. Che per l’occasione prepareranno anche dolcetti e piccoli omaggi per i piccoli. I negozi che aderiscono all’iniziativa sono i seguenti: La bottega Lucchese (alimentari); Aloha 224 (prodotti per capelli); Il Fagiano (rosticceria); Ideapelle (pelletteria); Baby Bar; Idea Casa (articoli da regalo); Bice (abbigliamento).