Nasconde la cocaina in un calzino: arrestato ventenne

Lucca, 22 settembre 2025 - La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato un cittadino albanese di 20 anni, da poche settimane in Italia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un controllo di routine della volante. Gli agenti hanno fermato una Fiat Panda che, da verifiche in banca dati, è risultata essere oggetto di appropriazione indebita ai danni di una società di noleggio. Alla guida del veicolo si trovava il giovane, che destava sospetti anche per il possesso di diverse banconote di piccolo taglio custodite in un borsello. Il mezzo e il conducente sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti. Durante le verifiche, un agente ha rinvenuto sotto il sedile lato guida un calzino contenente 26 dosi di cocaina già confezionate, per un totale di 33 grammi, oltre a una tessera sanitaria intestata a un’altra persona. Il ragazzo aveva con sé anche la chiave di una camera d’albergo ad Altopascio. Gli agenti hanno quindi esteso i controlli alla struttura, dove è stato individuato lo zaino del giovane, al cui interno si trovavano 9.865 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale. Il 20enne è stato arrestato e condotto in carcere in attesa del rito direttissimo.