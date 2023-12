Nasce una residenza artistica. Sarà dedicata a Maria Pia Bertolucci

Entro la fine del 2023 avrà luogo l’acquisizione dell’immobile che era l’ex Consorzio Agrario e nei primi mesi del 2024 si svolgerà la sua sistemazione. Nel centro di Capannori nascerà una Residenza Artistica per danza, musica, spettacolo, arti visive e molto altro. Un polo culturale per fornire risposte concrete ai giovani ed ospitare sul territorio artisti di fama.

Tutto ciò prenderà forma nella struttura al civico 267 della via Romana, nel centro del capoluogo, di fronte alla chiesa e che finora era un magazzino di proprietà della Misericordia di Capannori.

Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento regionale di 800mila euro (80mila per il 2023 e 720mila per il 2024), è stato illustrato in una conferenza stampa sul posto da parte del sindaco Luca Menesini, del governatore dell’Arciconfraternita Pietro Bruno e dei parenti di Maria Pia Bertolucci, con il fratello Luigi e lo zio Paolo (presidente dell’associazione “Quarto Miglio“).

Proprio a lei, infatti, sarà intitolato il fabbricato con superficie complessiva di 721 metri quadrati ed un’area esterna di 570, tra l’altro collegato alla pista ciclabile e all’adiacente parco. "Ringrazio la Regione e il presidente Giani - dichiara il primo cittadino capannorese - per averci assegnato risorse cospicue per questo spazio culturale innovativo che diventerà motore di produzione artistica. Ci apriremo a Enti e Fondazioni del settore, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, ma anche di portare da noi big del panorama nazionale e non solo. Tutto ciò fa parte della rigenerazione urbana del centro che sarà ricucito e in pochi metri avremo il cinema Artè, il museo Athena, la riqualificata scuola elementare, il giardino pubblico. Inoltre così facendo andiamo a soddisfare un desiderio di Maria Pia Bertolucci la quale avrebbe voluto che questo luogo fosse dedicato ai giovani".

Il governatore Bruno aggiunge: "Il progetto di Maria Pia di creare in questo stabile una residenza per anziani, ambulatori medici, la mensa dei poveri, si sposta alla sede di via Romana, con il ricavato della vendita infatti realizzeremo tutto questo. Infine da sottolineare che anche la Protezione civile delle Misericordie toscane rimarrà sul nostro territorio".

Nel 2024 l’associazione “Quarto Miglio“ ricorderà la Bertolucci che ha operato nel segno della pace, fondando la Misericordia di Betlemme.

