Nasce ”Ridyamo”. L’economia circolare secondo la Kme

Una iniziativa di "economia sociale e circolare" attraverso cui dare una seconda vita a beni e oggetti non più utilizzati dai loro proprietari, ma che conservano valore e funzionalità, generando un beneficio a favore di Dynamo Camp. Così il Presidente di Kme Italy e forse il principale fautore di questo progetto, Marcello Gallo, ha presentato ieri davanti ad associazioni, autorità ed esponenti del mondo imprenditoriale locale, RiDyamo, progetto targato Kme e Dynamo Camp in collaborazione con Memorabid, casa d’aste dedicata ai collectibles, agli oggetti da collezione che ha messo a disposizione una piattaforma digitale per rendere l’operazione di caratura nazionale e fruibile a tutti.

La presentazione presso lo stabilimento Kme in quello che è e sarà il ‘Circular Store Dynamo’.

"Tutto nasce dal patrimonio di beni non più utilizzati presenti nel nostro stabilimento – ha spiegato Gallo - pezzi della storia di Kme, e da altre donazioni private, abbiamo avuto l’idea di dare loro una nuova vita con una finalità sociale, sostenendo Dynamo Camp". Così interi ambienti di ufficio storici, pezzi unici di mobilio da collezioni d’ufficio e da abitazioni di pregio, arredi di albergo, ma anche oggetti piccoli e singoli complementi di arredo sono il punto di partenza dell’attività, acquistabili o presso il Circular Store di Fornaci di Barga o online. Nel ‘negozio circolare‘ di Fornaci si trova forse nemmeno il 10% di tutto quello che è disponibile per l’acquisto e per trovare nuova vita e nuovo uso; tutti oggetti come detto che per il momento, perlopiù fanno parte del patrimonio di cento anno di storia di Kme. Tutto questo e tanto altro è acquistabile in ogni momento anche con la piattaforma online messa a disposizione del progetto dal partner Memorabid al link www.memorabid.com/ridyamo. Il fine è quello di generare, attraverso il riutilizzo di beni carichi di memoria, valore di economia circolare, recuperando oggetti destinati all’oblio e forse anche alla discarica ma anche e soprattutto valore sociale, visto che il ricavato netto delle vendite viene donato per sostenere i progetti e le attività di Dynamo Camp. Come base iniziale, oltre al patrimonio recuperato di Kme, verrà gestito anche un sistema di donazioni in natura di oggetti che potranno venire anche dalla comunità di Dynamo (corca 200 mila contatti), che potrà mettere a disposizione altri oggetti. Inoltre, come detto dal presidente Gallo, l’auspicio è che il progetto si apra a tutti. Il progetto Ridyamo, ha aggiunto il presidente Gallo, conferma anche l’attaccamento al territorio di Fornaci e della Valle del Serchio: dopo la creazione della Dispensa di Dynamo aperta a Fornaci, ; dopo l’apertura del museo Mudy due mesi orsono, un nuovo progetto nel territorio e per il territorio.

Luca Galeotti