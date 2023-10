Nasce “Noi. Laboratorio civico comune“. Candidato sindaco, pronto il primo nome

Presentata sabato scorso, nei locali del bar di Gallicano “Flamingo Café“, l’associazione politico culturale “Noi. Laboratorio civico comune“ ideata e fondata da Simone Simonini in collaborazione con un gruppo di associati, tra i quali spiccano nomi già noti in Valle per avere animato la recente scena politica, come Roberto Andreotti e Luigi Zaccaria. Durante l’incontro pubblico resi noti nome e simbolo ufficiale del nuovo progetto politico che già vede l’adesione di professionisti locali provenienti da vari ambiti.

Le finalità, spiegano gli stessi organizzatori, sono svariate e partono da una proposta civica che contiene una particolare visione amministrativa, assolutamente indipendente e scevra da condizionamenti partitici di alcun genere. "Saranno organizzati per tutto l’anno eventi e iniziative di vario genere per sensibilizzare la popolazione - spiega il fondatore del Laboratorio Civico, Simone Simonini - . Vogliamo dare voce al territorio e a quelle persone che vorrebbero fare qualcosa di diverso e concreto, uscendo dai soliti schemi standard, sancendo un punto fermo di partenza per dare forma a ciò che abbiamo intenzione di proporre in maniera continuativa per il territorio. Vogliamo dare libero sfogo alle nostre idee, proponendo un’autentica officina di idee, un laboratorio dove qualsiasi cittadino possa apportare il proprio contributo. Non apparteniamo a nessun partito, ma ci appelliamo al civismo, al volere essere protagonisti delle scelte territoriali, lavorando insieme per le prossime elezioni amministrative, in arrivo nella prossima primavera in molti dei comuni della Valle".

"Con il nostro simbolo - aggiunge Simone Simonini - intendiamo portare avanti le nostre proposte condivise, partecipando alle competizioni elettorali anche riprendendo iniziative bloccate in passato su temi di grossa criticità, come, per fare un semplice esempio, nel settore della sanità pubblica. Ci occuperemo dei comuni interessati, partendo dal presupposto del miglioramento e dal fatto che, secondo noi, le amministrazioni non stiano funzionando. Viviamo in un territorio attualmente piatto dal punto di vista dell’organizzazione generale e amministrativa".

L’appello di Roberto Andreotti, poi, si rivolge a tutta la popolazione. "Siamo a disposizione di chiunque volesse creare una lista nel proprio comune di riferimento e volesse avere un aiuto. Potete contattarci, per condividere con noi le vostre idee, noi metteremo a disposizione la nostra esperienza. Potremmo riuscire insieme a presentare liste anche in quei Comuni di cui spesso la politica si dimentica". Previsto per il prossimo sabato un’importante proposta a livello amministrativo con la presentazione del primo candidato a sindaco di “Noi. Laboratorio civico comune“.

Fio. Co.