Nasce lo sportello Lav. E’ il primo in Toscana per salvare gli animali

Quello lucchese è il primo sportello Lav (Lega antivivisezione ) in Toscana contro i maltrattamenti sugli animali. E che ce ne sia bisogno lo dicono i numeri. Secondo i dati raccolti dalle associazioni in Procura a Lucca nell’arco del 2022 sono stati 68 i procedimenti avviati in questo ambito (400 in Toscana) con 37 indagati. Da oggi c’è un avamposto per cercare di staccare la spina di violenze assurde, anche attraverso la prevenzione e, nei casi meno gravi, il dialogo.

E’ appunto lo sportello Lav Lucca che accoglierà le segnalazioni sia tramite un numero di telefono (346 0873979) sia attraverso un sito web a cui si accede anche con Qr Code, segnalazioni.lav.it/lucca. A presentare l’iniziativa ieri in Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti il sindaco Mario Pardini, il Procuratore Capo Domenico Manzione, il vicesindaco Giovanni Minniti, l’assessore all’ambiente Cristina Consani, l’assessore all’ambiente di Capannori Giordano Del Chiaro, Roberto Bennato in qualità di direttore generale Lav, l’avvocato Annarita D’Errico responsabile nazionale Lav Sportelli, l’avvocato Alessia Sscaglione, responsabile dello Sportello Lav, Chiara Testi, referente Lav Lucca, Raffaella Pettinà comandante dei carabinieri forestali di Lucca e Maurizio Prina, comandante della Polizia Municipale di Lucca.

“Il nostro intento – ha dichiarato Roberto Bennato – non è solo di reprimere ma anche tentare un dialogo per cercare di far andare le cose nel giusto modo laddove sia possibile. Il nostro compito è anche quello di filtrare le segnalazioni, attraverso la supervisione diretta del caso da parte dei nostri volontari, in modo da far arrivare alla forza pubblica e alla Procura soltanto quelle fondate“. Non basta, come ha specificato l’avvocato D’Errico: “Ci incarichiamo anche di accogliere e riabilitare gli animali che sono stati vittima di reati, grazie anche ai nostri veterinari comportamentali. E non si parla solo di animali da compagnia ma anche degli allevamenti. Ricordo il caso di Verona della stalla lager: 47 mucche in condizioni allucinanti, alcune morte affogate nei propri liquami“. Con un inciso non secondario evidenziato dall’avvocato D’Errico: “Chi fa questo agli animali, li considera e li tratta come un oggetto proprio, spesso è pericoloso anche per i propri simili“.

Soddisfatta l’assessore Consani: “Lav ha scelto Lucca perchè in continuità con il nostro progetto In-habit“. “L’inaugurazione di questo sportello – hanno sottolineato i volontari Lav – consentirà di fare di più e meglio per gli animali: segnalare un maltrattamento infatti è il primo passo per riuscire a salvare un individuo in pericolo. Il modo più efficace per contrastare questi crimini è quello di chiedere la collaborazione dei cittadini“. Lav ha lanciato anche una petizione online per chiedere una nuova normativa con pene certe e severe per chi uccide e maltratta gli animali. “Il nuovo sportello Lav Lucca è un’iniziativa assolutamente apprezzabile – ha commentato il dottor Manzione – che comporta verifiche dirette e anche un’assunzione di responsabilità scongiurando gli effetti, vediamo oggi quanto deleteri, dei cosiddetti leoni da tastiera“.

Laura Sartini