Nasce lo “Sportello Art. 3“ La Cgil a tutela dei diritti

Lavorare è un diritto di ogni cittadino, ma lo è anche poterlo fare in serenità e tranquillità. Per garantire una maggiore condizione di benessere sul posto di lavoro la Cgil Lucca mette a disposizione, in collaborazione con NIdIL Cgil – Nuove Identità di Lavoro, lo "Sportello Art. 3 – Nessun* esclus*", uno sportello di ascolto e di sostegno che mira ad abbattere qualsiasi forma di discriminazione sul posto di lavoro. Questa nuova azione di supporto nasce dalle numerose segnalazioni di casi discriminatori in ambito lavorativo registrate dal sindacato. Sono stati numerosi i lavoratori che hanno subito discriminazioni di diverso tipo, a partire da quelle di genere per finire ai casi di bullismo e di omofobia e ancora casi di mobbing e abusi di varia natura.

Nasce così il nuovo sportello di ascolto, il cui nome riporta proprio all’Articolo 3 della Carta costituzionale dove il diritto di uguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino viene messo nero su bianco. I lavoratori che vorranno accedere allo sportello di ascolto potranno recarsi alla sede della Cgil Lucca, in viale Luporini 115, ogni mercoledì dalle 15 alle 18: qui potranno confrontarsi con un team di esperti del settore lavorativo. L’iniziativa è stata presentata da Mariarosaria Costabile, segretaria generale del NIdIL Cgil Lucca, da Francesca Lorenzetti e Paola Memmoli, le due avvocate che seguiranno il progetto.

"Questo sportello di ascolto nasce con l’intenzione di combattere le discriminazioni sul luogo di lavoro in modo che ogni cittadino possa far valere il proprio diritto di lavoro e di lavorare in serenità – dice Lorenzetti – Chi si rivolge allo sportello potrà ricevere l’opportuno sostegno legale, qui discuteremo insieme del problema e della situazione in modo da poter trovare, in uno spazio tranquillo e cordiale, la migliore soluzione". Lo sportello troverà spazio inizialmente solo nella sede di Lucca per poi spostarsi anche in altri luoghi della provincia: un nuovo punto di ascolto che si impegna ad offrire sostegno ai lavoratori, soprattutto a coloro che si trovano in una condizione occupazionale più fragile. "Denunciamo sempre più episodi di discriminazione nel mondo del lavoro, lo sportello nasce proprio per dare la possibilità a chi ha bisogno di trovare consigli, supporto e un orientamento opportuno. Il cambiamento nasce dall’ascolto, e noi siamo qua per questo" aggiunge Costabile. Per informazioni e appuntamenti 331.9259099 o un’email a: [email protected]

Giulia Alberigi