Nasce lo sportello aiuto imprese “Consulenze gratis anti fallimenti“

Nasce a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, e in particolare in seno al consiglio direttivo del gruppo Terziario Donna, l’idea di un nuovo sportello a servizio delle aziende. L’iniziativa in particolare è stata lanciata dalla presidente Samanta Cecchi e va a sommare una serie di professionalità interne all’associazione ad altre esterne, in grado così di formare un “pacchetto” ampio in grado di supportare le imprese sotto vari aspetti. All’incontro con gli organi di informazione di ieri erano presenti, oltre alla presidente Cecchi, anche la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini e la segretaria del gruppo Terziario Donna e funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli. Del nuovo sportello, intitolato “Terziario Donna Confcommercio ti aiuta”, fanno parte i funzionari di Confcommercio Massimo Gandini (responsabile settore credito), Andrea Giammattei (responsabile settore formazione), Marco Cipollini (responsabile area assistenza tecnica), Antonio Corsetti (responsabile settore contabilità) a cui si somma Antonello Baccini, responsabile del patronato 50 & Più. A queste professionalità interne all’associazione si aggiungono adesso Ramon Gustarini dell’azienda Essential Ict, specializzata in social media e siti web; Ugo Lazzerini di Itinerari Patrimoniali, specializzato in passaggio aziendale patrimoniale e consulenza previdenziale; Francesca Bresciani, avvocato; Marco Picchi di Osm Partner Lucca, specializzato in controllo gestione e riorganizzazione aziendale; Daniele Petrocchi di Oneand, specializzato in coaching self e empowerment; Maria Cristina Corradini di Clelia consulting, specializzata in supporto crescita azienda e certificazioni pari opportunità; Patrizia Giannoni dell’associazione Consulenza per la famiglia; Maria Grazia Pardini della Bonuccelli ad power, specializzata in comunicazioni.

Sono tutti professionisti di aziende lucchesi che si mettono a disposizione per aiutare i colleghi in procinto di una scelta importante, in difficoltà di fronte a handicap organizzativi o scelta di personale, pronti a ricevere un assist per migliorare il proprio percorso. La prima consulenza è gratuita per tutti, associati di Confcommercio e non. Tutte le aziende interessate potranno contattare gli uffici di Confcommercio (referente Martina Carnicelli – [email protected] – 0583473164) e richiedere un appuntamento che potrebbe significare la svolta.

L.S.