Nasce la lista civica “Terre di Capannori“ a sostegno del centrodestra

Dopo “Capannori cambia“, arriva “Terre di Capannori“, altra lista civica per le amministrative 2024. Il panorama dei competitor dunque si allarga, in attesa delle mosse dei partiti come Lega e Fratelli d’Italia. "La lista Terre di Capannori - si legge in una nota - intende accogliere persone, idee, proposte da tutte le espressioni della società civile per contribuire alla vittoria elettorale della coalizione di centrodestra. Dopo 20 anni di governo del centrosinistra riteniamo - prosegue il documento - che Capannori debba voltare pagina e proporre una nuova classe dirigente che, insieme ai rappresentanti dei partiti tradizionali, collabori all’attuazione di un serio programma e dia il via ad un nuovo metodo di amministrare. Alcuni punti salienti del programma che la lista ha preparato sono: attenzione al territorio, valorizzazione delle frazioni e delle loro peculiarità; sviluppo sostenibile senza condizionamenti di parte o personalismi, una gestione concreta della cosa pubblica, senza proclami inattuabili e facili ed inutili promesse, visione critica delle grandi e incombenti organizzazioni regionali dei servizi, attenzione ad ogni cittadino, particolarmente ai più deboli".

"Questi punti verranno discussi e confrontati con i partiti della coalizione al fine di completare un progetto chiaro per la campagna elettorale. Allo stesso modo, la lista si propone di accogliere, valutare e sostenere le proposte che la coalizione di centrodestra farà per il candidato sindaco. La lista civica “Terre di Capannori“ si presenta quindi alla comunità capannorese - conclude la nota - convinta di poter essere utile alla vittoria della coalizione di centrodestra e, in seguito, anche alla buona amministrazione di una popolazione che vuole essere sempre più comunità e di un territorio che vuole salvaguardare la sua storia e i suoi valori, guardando al futuro".

Ma. Ste.