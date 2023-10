Nasce il Terzo Polo. Ecco ‘Capannori cambia’

Nasce il Terzo Polo a Capannori in vista delle elezioni amministrative del 9 giugno 2024, oscillerà al centro, nell’area moderata, tra destra e sinistra, sarà inclusivo, aperto anche ai partiti, ma solo su idee e proposte, mai sull’ideologia. E’ rappresentato dalla lista civica "Capannori cambia" che avrà un suo candidato sindaco. La presentazione al Country club di Gragnano dove è stato svelato anche il logo: arco multicolore che dà la sensazione di incastro delle tessere del puzzle, per raffigurare il senso di comunità. In mezzo il colore bianco, perché poi potrebbe riempirsi con il sole che sorge, per una rinascita. Sito e logo, con tutti i contatti si trovano da ieri su tutti i canali social, basta digitare Capannori cambia. Costituito anche il direttivo. Ne fanno parte Francesco Silvestri, residente a Camigliano, bancario; Martina Fruzzetti, giovanissima studentessa di Pieve San Paolo; Moreno Marcucci, medico prossimo alla pensione; Donatella Biondi di San Gennaro e Daniele Rocchi di Matraia. "Stiamo lavorando a questo progetto sin dall’estate e adesso era arrivato il momento di farci vedere – ha commentato Francesco Silvestri – di impostare il lungo lavoro che ci condurrà, tra meno di otto mesi all’appuntamento con le urne. Entro breve tempo presenteremo il nostro candidato sindaco, abbiamo diversi profili e per fortuna una scelta ampia". Silvestri poi sottolinea la collocazione politica: "Siamo un gruppo civico né di destra né di sinistra, quindi liberi, scevri da ogni condizionamento. Per noi, se c’è una buca nella strada nel Compitese, sarà solo una strada da sistemare e destra o sinistra indicherà solo in quale parte della carreggiata si trova. Niente ideologie, stiamo lavorando al programma, abbiamo già elaborato otto punti ma vogliamo concentrarci sulle priorità: lavoro, giovani, scuola, sociale. Perché il Comune è una grande famiglia e nei nuclei familiari di ciascuno di noi che cosa si fa? Si lavora, si fanno quadrare i conti, si tutelano i soggetti fragili, come i bambini e gli anziani".

"In questi giorni - conclude -, si è scoperto sull’albo pretorio che il Comune di Capannori cerca un immobile in centro di 400 metri quadrati, per farne la Casa della Cultura. Ok, ma sono altre adesso le esigenze".

Massimo Stefanini