Nasce il Punto Europa. Domani gli esperti spiegano le potenzialità

Un evento pubblico per presentare un’importante iniziativa per conoscere meglio le opportnità che derivano dall’Unione Europea, grazie a una convenzione della Provincia con l’Università di Siena. Questo è "L’Europa vicina ai cittadini - Il Punto Europa", in programma nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, domani a partire dalle 11. Nell’incontro verrà spiegato cosa sia il Punto Europa e quali vantaggi porti al territorio. A parlarne saranno il presidente della Provincia, Luca Menesini (foto), il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, Massimo Pronio e Alberto D’Alessandro.