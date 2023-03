Nasce il Parco degli Artisti Il bicentenario occasione di rilancio anche per la cultura

Ci siamo. Per le celebrazioni del Bicentenario, che cadrà ufficialmente il 23 settembre 2023, nascerà a Capannori il Parco degli Artisti. Dietro il palazzo del Municipio, come noto, da un paio di anni si svolgono in estate i concerti e le serate della rassegna "Ma la notte sì" che ha visto in questo biennio esibirsi big del calibro di Giorgio Panariello, Piero Pelù, Irama, Francesco Gabbani e molti altri. Mentre il concerto del Primo Maggio sarà sempre e comunque in piazza Moro, questa location è stata provvidenziale per avere un sito alternativo in cui poter organizzare ed allestire manifestazioni, anche eventualmente proposte da associazioni e comitati di cittadini.

C’era però bisogno di delimitare il perimetro, riqualificare l’area più a sud rispetto al palco (che verrà montato sempre nel solito posto), realizzare una pista ciclabile intorno. Tutto ciò con la piantumazione di centinaia di alberi, che è già cominciata. Piante, arbusti decorativi che daranno la sensazione di chiudere quella vastissima area di proprietà comunale.

Quindi sarà creato un vero e proprio giardino pubblico ulteriore, un polmone verde a disposizione della comunità a poche centinaia di metri da quello nel centro del capoluogo, vicino alla chiesa e facilmente collegabili. Perché il nome, dedicato agli artisti? In un primo momento l’idea era quello di chiamarlo "Parco della musica", aspetto prevalente dell’attività estiva, ma non esclusiva poiché vi sono anche show di cabaret, comici oppure spettacoli più impegnati. Così è stato battezzato in favore di tutta l’arte, a 360 gradi. All’ingresso verrà collocata una bella targa.

L’investimento è coperto grazie al finanziamento regionale di circa 189mila euro e altri 100 mila da un bando Pnrr, con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico.

Con queste risorse c’è spazio di manovra per un altro parco.

Massimo Stefanini