Nasce il nuovo Rotary Antiche Valli di Serchio

Le sale del Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa a Castelvecchio hanno tenuto a battesimo la nascita ufficiale del Rotary Club Antiche Valli di Serchio con la cerimonia della consegna della Carta che si è svolta martedì sera alla presenza di tutti i fondatori. Il momento culminante è stato il giuramento e l‘atto solenne di "spillatura" dei 21 soci fondatori da parte del Governatore del Distretto 2071 Nello Mari. Mari è stato fondamentale nel via libera alla nascita del neo club il cui iter è stato seguito in particolare dall’avvocato Costanza Cecchini che ora è la nuova presidente (rimarrà in carica fino a dicembre ndr). I fondatori fanno parte del mondo dell’industria e dell’imprenditoria del territorio e della provincia di Lucca. La presidente Cecchini durante la cena ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: "Ciò che rende speciale questo club sono le persone che lo compongono - ha affermato la presidente - Sono orgogliosa di lavorare al fianco di uomini e donne così impegnati e altruisti, che dedicano il proprio tempo e le proprie risorse per fare la differenza nella vita delle persone che ci circondano. Questa Carta rappresenta il riconoscimento del nostro impegno e ci motiva a continuare a perseguire i nostri obiettivi".

Durante la serata, sono stati ricordati i valori fondamentali rotariani e peraltro il Rotary Antiche Valli del Serchio ha già in programma diverse iniziative volte a sostenere la comunità locale, con un focus particolare sull‘istruzione, la salute e l‘ambiente.