Nasce il consiglio comunale composto da giovani e ragazzi

Nel prossimo anno scolastico nascerà il consiglio comunale dei ragazzi. Le prime base sono state gettate con la riunione di circa cento studenti rappresentanti di classe e di istituto delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio (Capannori, Lammari, Camigliano, San Leonardo in Treponzio) che si sono ritrovati nella sala consiliare del Comune, accompagnati dai loro insegnanti. L’iniziativa rientra nell’ambito del ‘Patto per la scuola’. Ad aprire la speciale seduta è stato il sindaco Luca Menesini che ha sottolineato l’importanza di avviare l’iter per dar vita ad un organismo composto dai rappresentanti eletti in ciascuno degli istituti comprensivi del territorio comunale con l’obiettivo di far conoscere da vicino alle nuove generazioni le istituzioni e il loro funzionamento per renderli futuri cittadini consapevoli. "Riteniamo fondamentale che i ragazzi e le ragazze conoscano quali sono gli organi, le competenze e le funzioni del Comune, in che modo vengono esercitate e che impatto concreto hanno sulla vita della comunità. Per questo – sostiene il primo cittadino - crediamo sia di grande rilevanza che in accordo con i quattro istituti comprensivi si sia dato inizio ad un percorso per la costituzione di un vero e proprio consiglio comunale dei ragazzi, che abbia anche la possibilità di formulare proposte all’amministrazione".

La seduta, presieduta dalla presidente del consiglio comunale, Gigliola Biagini, dopo gli interventi di alcuni studenti in rappresentanza dei quattro istituti comprensivi, che hanno avanzato proposte su vari temi, si è chiusa con l’intervento dell’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti che ha tracciato le varie tappe dell’iter che porterà alla costituzione del consiglio comunale dei ragazzi. A tutti gli studenti vista la vicinanza della ricorrenza della Festa della Repubblica è stata donata una copia della Costituzione.