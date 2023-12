NarrAzioni 2023. Fumetti da Oscar. Ecco i premiati

Sono arrivate da tutta Italia le 31 proposte per il concorso “NarrAzioni”, promosso dall’associazione lucchese Artespressa. Nei giorni scorsi la giuria ha selezionato i vincitori dell’iniziativa che si conferma un trampolino di lancio per gli autori di fumetti emergenti under 35, offrendo loro l’opportunità di mettersi in mostra e di sviluppare nuove competenze. Il numero degli iscritti, doppio rispetto alla prima edizione del 2022, conferma il valore dell’iniziativa.

Primo classificato del concorso è Germoglio, di Viola Ciarletti che ha vinto un contratto con la casa editrice di fumetti di Lucca Rider Comics e 1000 euro per la realizzazione della proposta. Secondo classificato è Tiamat: la terra e l’uomo di Gabriele Paganini. A lui spetta il workshop di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Sul terzo gradino del podio c’è Struisvogelpolitiek o la politica dello struzzo di Filippo Perelli che vince un buono da 150 euro da spendere alla fumetteria Il Collezionista di Lucca. Germoglio è una storia di fantascienza rivolta a lettori dai 16 anni in su. In un futuro in cui la deforestazione ha reso praticamente irrespirabile l’aria viene scoperta una pianta che, con la sua produzione spropositata e inspiegabile di ossigeno, potrebbe essere la soluzione al problema. Uno scienziato scoprirà anche altre caratteristiche della pianta, che lo costringeranno a mettere in dubbio ciò che pensa di sé stesso, della sua vita privata e dell’umanità intera.

"Onestamente non ci aspettavamo una risposta di questo tipo, - commenta Antonio De Rosa, presidente di Artespressa -. Abbiamo dovuto ritardare di una settimana la pubblicazione dei vincitori per dare tempo alla giuria di analizzare le proposte con la dovuta attenzione. Questo è un segnale tangibile del fatto che l’interesse per l’iniziativa cresce e ne siamo davvero felici“. La giuria era composta da Irene Panzani (Lucca), project manager culturale, rappresentante dell’associazione S.O.F.A. Shared Office for the Arts; Giovanni Barbieri (Cesena), sceneggiatore e insegnante di storytelling alla TheSign Comics & Arts Academy di Firenze; Niccolò Testi (Prato), sceneggiatore e drammaturgo, insegnante di sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze e co-fondatore del collettivo Diamond Dogs; Matteo Polloni (Viareggio), fumettista e grafico, co-fondatore del collettivo Amianto Comics; Emiliano Tognetti (Lucca), psicologo, giornalista e progettista sociale, vice-presidente dell’associazione Archimede.

NarrAzioni (https://www.artespressa.com/attivita-e-progetti/narrazioni/) è frutto di una rete di collaborazioni che vede capofila Artespressa, associazione culturale e di promozione sociale nata nel 2019 a Lucca per sostenere la creatività e l’inclusione sociale attraverso i linguaggi del fumetto, della cucina e del cinema. Al suo fianco ci sono Archimede APS, La Tela di Penelope Cooperativa Sociale, Mamre Odv.