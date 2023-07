Di Lorenzo torna a casa, Ghivizzano festeggia il capitano del Napoli tricolore

Ghivizzano (Lucca), 16 luglio 2023 – Una festa forse dovuta, ma sicuramente voluta con tutte le forze e tutto il cuore, quella che domenica sera ha infiammato piazza IV Novembre a Ghivizzano che si è riempita all’inverosimile per onorare il beniamino locale, il difensore del Napoli e neocampione d’Italia con il terzo scudetto della storia della città partenopea, oltre che campione europeo, Giovanni Di Lorenzo.

Grande e calorosa l’accoglienza per il capitano del Napoli che negli anni ha fatto valere il proprio talento e la forza di carattere che lo hanno portato, insieme al duro lavoro e alla naturale umiltà, ai vertici del panorama calcistico nazionale e internazionale.

Umiltà ricordata anche dal sindaco Marco Remaschi che lo ha accolto con tutti gli onori sul palco, ringraziando sia lui sia la sua società per avere reso possibile lo straordinario evento. Quattro chiacchiere con il giornalista Paolo Lazzari, poi, che lo ha spronato a raccontare l’importanza dei valori sportivi, della famiglia e degli amici, evocando anche le similitudini con il mitico capitano che portò i primi due scudetti al Napoli, Diego Armando Maradona.

Tra gli applausi scroscianti e tanti inni cantati a squarciagola, Di Lorenzo ha sottolineato le tante difficoltà nell’arrivare a traguardi importanti, ma anche la soddisfazione, dopo tanto lavoro e impegno, di poterseli godere appieno. Questo, anche e soprattutto grazie agli affetti che lo hanno supportato in tanti momenti difficili e non lo hanno lasciato solo in alcuna circostanza, dalle più dure a quelle maggiormente entusiasmanti. Un saluto finale reciproco e molto caloroso ha sancito l’avvio della nuova stagione del calciatore, in partenza per Dimaro, dove fino al 25 luglio sarà in ritiro con i suoi compagni.