Mutigliano senza sportello postale

Sportello postale chiuso a Mutigliano, il consigliere comunale Daniele Bianucci scrive Poste Italiane: “I disagi sono molti, tempi certi per la riapertura”. Lo sportello postale è chiuso dal 20 marzo (e per ora a tempo indeterminato) dopo un evento criminoso; il che sta creando gravi disagi agli utenti, in particolare anziani, della zona, che adesso hanno l’ufficio più vicino addirittura in via Carlo Del Prete, nella circonvallazione del Centro storico. Ad interessarsi alla problematica è il consigliere comunale Daniele Bianucci. ”Per questo – evidenzia Bianucci – ho scritto a Poste Italiane, chiedendo risposte certe sulla tempistica sulla riapertura. Inoltre, ho contattato pure il sindaco, domandando un suo diretto interessamento presso l’azienda. Il disagio c’è, ed è sicuramente importante: anche perché lo sportello di norma é un punto di riferimento del paese, utilizzato in particolare da utenti anziani che adesso devono recarsi in via Carlo Del Prete sulla circonvallazione del Centro storico, con un’evidente scomodità per tutti. Per questo è indispensabile addivenire ad una rapida soluzione“.