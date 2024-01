Musica visionaria. Tra note gitane e grandi classici

Un ensemble versatile e dalle mille sfaccettature, uno spettacolo a ritmi forsennati, un omaggio al grande repertorio dell’Europa dell’est. Tutto questo (e molto altro) per il secondo sorprendente appuntamento della Stagione dei Concerti dell’Associazione Musicale Lucchese che sabato 27 gennaio ospiterà Danilo Rossi e un trio gipsy. L’appuntamento è per le 17:30 all’auditorium del “Boccherini”.

Quello messo in cartellone dall’AML è un progetto coraggioso che unisce generi musicali apparentemente lontani. Uno dei rarissimi esempi in cui un musicista classico e un ensemble rom si fondono in un percorso musicale nel quale le differenze culturali arricchiscono le rispettive esperienze artistiche. Il progetto nasce dall’idea di Danilo Rossi di unire la tradizione musicale gipsy con il repertorio dei grandi compositori romantici e contemporanei quali Dvoràk, Brahms e Bartok che si sono ispirati alla musica folk e tradizionale gitana.

Scelto a soli vent’anni da Riccardo Muti per come Prima viola della Scala di Milano, Danilo Rossi è il più giovane strumentista della storia del teatro scaligero ad aver ricoperto tale ruolo. Si è esibito in tutto il mondo nei più prestigiosi teatri e festival, oltre ad aver collaborato con i direttori e solisti più importanti al mondo. New Gipsy Project si compone di strumentisti di Bucarest, tutti figli d’arte e approdati dopo diverse esperienze in Italia, vantando collaborazioni con artisti quali Moni Ovadia, Ennio Morricone, Samuele Bersani, Fabrizio Bentivoglio, Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Emir Kusturica.

Il biglietto per i concerti costa 12 euro (intero); il ridotto 8 (riservato ai soci AML, agli enti convenzionati e ai gruppi di almeno 5 persone); i ragazzi under 14 entrano con 2 euro. L’abbonamento all’intera stagione costa 40 euro.

Da quest’anno i biglietti saranno acquistabili anche online sulla piattaforma Vivaticket. La biglietteria sarà allestita anche al Conservatorio “Boccherini” e aprirà alle 16.30. La Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca.