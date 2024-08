Musica nella Fortezza. Inti-Illimani e Giulio Wilson

Ambasciatori della Nueva Cancion Chilena prima e di una personale interpretazione della world music andina poi, gli Inti-Illimani sono presenti da oltre 50 anni nell’immaginario collettivo degli amanti della musica delle radici. Domani sera alle 21.15 saranno in concerto nella Fortezza di Mont’Alfonso insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, con cui hanno dato alle stampe il recente album “Agua”.

I biglietti sono disponibili su www.montalfonsoestate.it, www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono invece disponibili i biglietti riservati a persone con disabilità. Sarà un’ottima occasione per ascoltare successi senza tempo come “El Pueblo Unido”, “El Aparecido”, “La Fiesta de San Benito”, ma In scaletta non mancheranno brani dall’ultimo album “Agua”, frutto della collaborazione avviata qualche anno fa con Giulio Wilson. Una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontrano i suoni e le parole di un cantautore dallo stile ricercato. “Agua” è un disco che fa riflettere su molti temi attuali, dal cambiamento climatico al recupero di valori umani. Dalla tutela dell’ambiente alle relazioni interpersonali.

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso sono disponibili i parcheggi della Fortezza (P2 - parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso) e il parcheggio di piazzale Chiappini, zona impianti sportivi, accesso da via Valmaira, dal quale partiranno navette per la fortezza ogni 15 minuti.