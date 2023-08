Musica, natura e tradizioni "Per la via del Diaspro" Un evento unico che unisce musica, natura e storia di Barga: "Per la via del Diaspro". Una giornata di relax, scoperta e buona musica, promosso da Pro Loco di Barga e Barga Jazz Festival con il patrocinio del Comune di Barga. Domenica 13 agosto, partenza da Piazza Pascoli a Barga alle 9.