Musica, magia e show al centro parrocchiale. Finalità solidali

LUCCA

Il Comitato Viabilità e Ambiente e l’Associazione Pons Tectus di Pontetetto in collaborazione con l’Associazione Paesi e Quartieri di Lucca, invitano alla partecipazione ad una serata di musica, spettacolo e magia presso il Centro Parrocchiale di Pontetetto domani alle 21. L’evento sarà animato dalle canzoni di Roberto Borelli, intermezzi in vernacolo di Giovanna Vellutini e la magia di Francesco Ristori (in arte Mago Nino). Durante lo spettacolo saranno proiettate le immagini storiche e recenti di Pontetetto, dei suoi abitanti e degli eventi realizzati. Al termine della serata sarà offerto un piccolo buffet a tutti i partecipanti. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito. Viene richiesta, in modo assolutamente volontario, un’offerta da destinare all’acquisto di un defibrillatore da collocare nel centro di Pontetetto. La manifestazione si svolgerà nel piazzale del Centro Parrocchiale, ma in caso di pioggia sarà spostata all’interno del Centro. Una bella serata di canzoni, poesie in vernacolo e prestigiazione, oltretutto con finalità solidali per dotare il quartiere di uno strumento essenziale quale il defibrillatore.