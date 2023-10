"Musica Insieme" a Lucca: le edizioni Mep alla casermetta di Santa Croce

Per MusicArt si annuncia un ottobre ricco di eventi di un certo spessore. Alla casermetta di Santa Croce sulle Mura, inaugurazione della mostra ”I Sedianti” del pittore Umberto Falchini che sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 17 e resterà fino al 31 ottobre 2023.

Nell’ambito della mostra, il 19 ottobre alle 18 ”Rapsody in music and painting”, con il musicista contrabbassista e compositore livornese Giulio Boschi. La performance è un momento in cui la musica composta ed eseguita dal vivo viene tradotta da Falchini in immagini pittoriche in diretta ed in sincronia perfetta con i tempi musicali, dove niente è precostituito: la musica fa nascere la pittura in un tempo breve ed intenso.

Il clou della manifestazione riguarda il terzo appuntamento, domani, domenica, alle 18 con il Concerto “Musica Insieme” a cura delle edizioni musicali Mep (Music Ensemble Publishing), da anni sempre molto attenta alla diffusione della musica colta contemporanea. Il concerto rientra nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della Società Italiana di Musica Contemporanea fondata nel 1923 dal grande compositore Alfredo Casella.

Nel programma opere di diversi autori selezionati dal catalogo Mep con partiture riguardanti il violino, il violoncello, il pianoforte, il canto e loro combinazioni, eseguiti dell’Ensemble Brunier Musica del Presente: Soprano Maria Bruno, Violino Fabio Ditto, Violoncello Roberto Presepi e la partecipazione del giovane talentuoso violoncellista Arion Daci, Pianoforte Petr Yanchuk. Marcello Appignani, Responsabile Editoriale MEP, sarà presente nella duplice veste di organizzatore e compositore. Le esecuzioni dell’Ensemble Brunier Musica del Presente saranno infatti intervallate da alcune composizioni di Appignani al pianoforte e alla chitarra eseguite dallo stesso autore. Ad introdurre il concerto il compositore Antonio Bellandi della Società Italiana di Musica Contemporanea.