"Musica in Cattedrale a Lucca: Skudlik e la Toccata francese"

Il 15 Settembre alle 18.30 per la rassegna “Musica in Cattedrale” in San Martino si esibirà Johannes Skudlik, celebre organista e direttore d’orchestra. Il suo sarà un programma tematico dedicato a “La Toccata francese” e prevede Johann Sebastian Bach Concerto da Marcello d-moll BWV 974 (1685-1750) Allegro, Adagio, Presto; Johann Sebastián Bach Aria dalla Orchestersuite n. 3 (trascrizione di Sigfrid Karg-Elert); Vincent Dubois Toccata, da 12 pièces pour grand orgue (1837-1924) In Paradisum da: 12 pièces nouvelles; Léon Boëllmann Suite gothique (1862-1897) Introduction-Choral, Menuet gothique, Prière à Notre Dame, Toccata; Wolfgang Amadeus Mozart Andante KV 616 für eine Walze in eine kleine Orgel (1756-1791); Sergei Rachmaninow Vocalise (1873-1943); Charles-Marie Widor Toccata aus 5 Symphonie (1844- 1937).

La rassegna è organizzata da Flam – Federazione Lucchese delle associazioni musicali, assieme all’Ente chiesa Cattedrale e all’Opera del Duomo, centro d’arte e cultura, col sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Nel corso del Settembre lucchese tradizionalmente ricco di iniziative ed eventi, la rassegna Musica in Cattedrale proporrà altri tre appuntamenti: il 19 Settembre con l’organista di Praga Irena Chřibková , il 26 Settembre col celebre organista e famoso compositore Hans Uwe Hielscher, il 4 Ottobre con Roberto Marini, organista della Cattedrale di Teramo e docente presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Con questi appuntamenti si concluderà quindi la rassegna del 2023 anche se probabilmente verrà proposto qualcos’altro nel periodo di Natale e dell’Epifania. Flam ed Ente Chiesa Cattedrale assieme ad Opera del Duomo - Centro d’arte e cultura, ringraziano il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.