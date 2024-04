Musica, giovani e aggregazione. Nasce il “Memorial Panigada“

CAPANNORI

L’amministrazione Menesini istituisce il ‘Memorial Lele Panigada’, un contest-concorso musicale dedicato alle band emergenti del territorio. Il ‘Memorial’ con cui si vuole ricordare l’apprezzato educatore e musicista scomparso prematuramente nel dicembre scorso, si articolerà in due serate. La prima serata improntata all’aggregazione, alla buona musica e al divertimento è in programma sabato 20 aprile all’Ostello ‘La Salana’ di Capannori e prevede l’esibizione delle band che si iscriveranno al contest. Due di queste saranno selezionate per accedere

alla finale del concorso.

Le band finaliste si daranno battaglia martedì 30 aprile sul palco del concerto del 1° Maggio in piazza Aldo Moro. Nella stessa serata suoneranno 3 band nate negli anni ‘90 proprio su spinta di Lele Panigada che, insieme al laboratorio musicale del Progetto Giovani di allora, riuscì a dare a questi e a molti altri ragazzi la voglia di mettersi in gioco.

Ad esibirsi saranno ‘Easy Time’: Valentina Michelini-voce, Stefano Pucci-tastiera, Adriano Di Noto-basso, Andrea Lorenzetti-chitarra acustica, Mirko Federighi-chitarra elettrica, Alessandro Matteucci-batteria; ‘Zeon’: Francesco Madda-chitarra elettrica, chitarra acustica e voce, Simone Madda-chitarra elettrica, Giacomo Bolognini-batteria, Orlando Fava-basso, Massimiliano Flori-voce; Marco Lorenzetti-tastiera; ‘Whistles’: Stefano Pucci-chitarra, Gabriele Bianchi-chitarra, Daniele Saponati-voce, Romeo Scaglione-batteria, Vanessa Di Pietro-basso. I tre gruppi eseguiranno anche brani corali con la partecipazione speciale di Alessia Guadagnini ed Eleonora Berti alla voce.

“Questo nuovo contest musicale vuole essere un omaggio a Lele Panigada, un operatore ed educatore impegnato nel campo del sociale molto stimato ed apprezzato, oltre che un musicista di talento, valorizzando i giovani musicisti del nostro territorio- spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-. Vogliamo cioè dare l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze che amano fare musica di esibirsi su un palco importante come quello del primo maggio. Valorizzare e dare spazio alle nuove generazioni è per noi di fondamentale importanza come stiamo dimostrando con le tante iniziative messe in campo negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione di una rete di associazioni”. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected]