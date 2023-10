Musica e figura di Puccini: nasce il “Club dei Dodici“

Come a Parma esiste il Club dei 27 dedicato alle composizioni operistiche verdiane così si è costituita anche a Lucca di recente l’associazione “Club dei Dodici A.P.S.” che fa riferimento alle meravigliose 12 opere pucciniane che vuole esaltare e celebrare. Scopo dell’associazione è infatti, anche in previsione dell’anno 2024, centenario della morte di Puccini, quello di promuovere il grande Maestro e la sua musica attraverso eventi, ricerche, approfondimenti sulle sue opere anche e soprattutto in merito al ruolo centrale che ha sempre dedicato all’animo femminile.

A questo proposito la presidente, Michela Sorbi, spiega: "In un periodo in cui spesso purtroppo le donne non vengono rispettate e considerate Puccini ci richiama all’attenzione verso un universo femminile di cui esalta con il suo stile personalissimo tutte le sfaccettature e la ricchezza di sensibilità...".

L’Associazione si presenterà presto alla città di Lucca e ai suoi visitatori con un concerto vocale strumentale inaugurale i cui temi musicali introdurranno alla conoscenza artistico-culturale del nostro grande concittadino ben calato in una dimensione europea.