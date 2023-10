Musica e beneficenza. La cover band di Zero stasera al Puccini

Cresce l’attesa per un evento di notevole caratura sotto il profilo musicale, ma con altre sfumature, di tipo sociale. Un concerto per finanziare l’acquisto di una nuova ambulanza, attrezzata e all’avanguardia sotto il profilo tecnologico. La Misericordia di Altopascio ha organizzato una bella manifestazione stasera al cinema teatro Puccini. Ad esibirsi la cover band di Renato Zero, con tutti i successi indimenticabili dell’artista romano che saranno riproposte. E per una buona causa, un sostegno alla comunità come può esserlo un nuovo mezzo di soccorso. Si potrà coniugare la beneficenza con lo spettacolo, divertirsi facendo del bene. Ottima musica da un lato, aspetto sociale dall’altro. Non succede davvero tutti i giorni. Il costo dei biglietti è di 15 euro e l’intero incasso, dedotte le spese, ovviamente, sarà devoluto e canalizzato soltanto su questo importante obiettivo. I biglietti sono acquistabili alla sede della Misericordia, in via Marconi, o anche al negozio "Idee fiorite" di corso Cavour 91. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 340 4773699.

Massimo Stefanini