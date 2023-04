Musica all’alba e al tramonto Le colline di Capannori fanno da cornice ai concerti

Alba e tramonto. Diversi concerti, con una location d’eccezione: le colline nord di Capannori. E’ la novità assoluta ed originale per la Piana di Lucca a cui sta lavorando, per l’estate 2023, l’assessore alla Cultura del Comune di Capannori Francesco Cecchetti e che fu rinviata nella passata stagione.

"Ci è dispiaciuto moltissimo non aver potuto inaugurare questa formula nel 2022 - spiega Cecchetti - , purtroppo all’ultimo momento, per ragioni legate al Covid, fummo costretti a rinunciare. Adesso, toccando ferro, dovremmo esserci. Una pratica diffusa nelle città, specialmente quelle di mare, ma anche all’estero e da noi a Monte Alfonso, in Garfagnana. Ma per Capannori è una novità assoluta".

"L’obiettivo è ovviamente per la prossima stagione calda, vorremmo non sovrapporre gli appuntamenti - aggiunge - . A giugno ci saranno spettacoli con artisti di richiamo e biglietto a pagamento, anche se con costi calmierati, dietro il palazzo comunale, attraverso l’accordo triennale con la società LEG, acronimo di Live Emotion Group. Ripeteremo anche gli spettacoli nelle corti. Per questo stiamo definendo le date, tra luglio e agosto. Abbiamo verificato la luce presente a quell’ora in quel periodo e avremo iniziative anche al tramonto".

Fin qui l’assessore. Si esordirà con una serie di performance di brani classici, anche se nulla vieta di poter allestire altri tipi di indirizzi musicali. Quando il solleone sarà allo zenit, nell’ambito del cartellone di eventi che il Comune sta preparando, avremo questo tipo di kermesse, gradevole, ma senza dubbio originale, almeno per le nostre latitudini.

L’evento comincerà quando è ancora notte e terminerà quando il sole è sorto, intercettando quindi l’alba e quella particolare luce che la caratterizza, creando una magica atmosfera. Oppure quando l’astro sta tramontando. Verranno scelti gli scenari più suggestivi, scorci unici che possano far emozionare il pubblico. Un momento di puro relax, uno svago nuovo ed originale, assolutamente gratuito che l’amministrazione civica proverà a proporre non solo ai turisti, ma anche alle persone del luogo.

Si sta pensando anche ad un piccolo rinfresco sul posto, al termine dell’esibizione. Un’esperienza di percezione sensoriale a 360 gradi. I dettagli sono allo studio. L’obiettivo è suggerire sempre qualcosa di nuovo. Dopo il concerto del Primo Maggio (preoccupazione per il meteo, è prevista pioggia), saranno svelati i nomi dei big della rassegna "Ma la notte sì". Nel 2022 arrivarono Irama e Gabbani.

Massimo Stefanini