Musica a Castel di Roggio Nella chiesa restaurata

Appuntamento nella splendida chiesa di San Michele in Castel di Roggio (Pescaglia) appartenente al Castrum di Colognora, con oltre mille anni di storia e recentemente tornata a risplendere, dopo un lungo abbandono, a seguito di un importante restauro. Domenica 20 agosto alle ore 17 ci sarà un concerto vocale-strumentale in cui verranno eseguiti brani di Vivaldi, Fauré, Debussy, Breval, Handel, Piazzolla, Tosti e Gershwin.

Il cast sarà composto da Giulietta Teani – Mezzosoprano, Valeria del Soldato – Violino, Christian Gabriel Pucciani – Violoncello, Beatrice Pucciani – Pianoforte e con la direzione artistica del Maestro Graziano Polidori. Cogliendo proprio l’occasione dell’evento, domenica la piazza antistante alla chiesa sarà intitolata a Monsignor Giuseppe Ghilarducci (nella foto), il quale è stato per molti anni parroco di Colognora. Fu proprio lui ad insistere affinché si restaurasse l’antica chiesa che stava andando in malora. Per andare a Castello bisognerà raggiungere Villa a Roggio, da dove dalle 16 partirà la navetta per Castello oppure si può proseguire a piedi. Inoltre gli organizzatori comunicano che per mancanza di volontari il Museo del Castagno resterà chiuso, un disagio per il quale si scusano.