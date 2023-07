Si inaugura domani alle ore 21.15, al Real Collegio, l’ottava edizione del Virtuoso e Belcanto Festival, con il concerto di un ensemble formatosi proprio a Lucca e che si è già distino in campo internazionale: il Leonkoro Quartet. Il programma accosta al Quartetto in fa maggiore di Ravel il Quartetto in la minore op. 41 n.3 di Schumann.

Il Leonkoro è ora presente nei principali cartelloni di tutto il mondo (si è già esibito alla Philharmonie di Berlino, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Philharmonie di Colonia) e a Lucca sarà in concerto anche venerdì 21 luglio.