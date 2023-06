Museo Pucciniano: 50 candeline Festa a Celle per l’anniversario

Domenica scorsa a Celle dei Puccini (Pescaglia), l’Associazione Lucchesi nel Mondo, con la sua presidente Ilaria Del Bianco, ha presentato gli eventi di celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Museo Pucciniano di Celle. Hanno partecipato il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, il direttore di GAL MontagnAppennino Stefano Stranieri, Claudio Montani consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nell’occasione sono stati inaugurati i lavori di ristrutturazione e adeguamento del Museo Pucciniano di Celle finanziati tramite bando da GAL MontagnAppennino. L’Associazione Lucchesi nel Mondo inizia con questa giornata un nutrito programma di attività elaborato dal Consiglio d’amministrazione per celebrare il 50° anniversario di costituzione dello splendido Museo Pucciniano a Celle di Pescaglia, aperto dal 1973. Di anno in anno l’associazione si è adoperata per renderlo sempre più accattivante e sempre più al passo con i tempi. Sono 50 anni, infatti, che si prende cura, sviluppa e migliora il Museo Pucciniano di Celle di Pescaglia, museo che oggi rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama dei luoghi pucciniani.

Grazie ad alcuni contributi esterni, a finanziamenti ottenuti attraverso il bando del GAL MontagnAppennino e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, negli ultimi due anni sono stati realizzati importantissimi interventi di adeguamento e di valorizzazione del Museo Pucciniano anche nella prospettiva delle Celebrazioni Pucciniane del 2024. In particolare il museo è dotato di un sito internet al passo con i tempi, accessibile anche in inglese, che ha finalità promozionali, le antiche cantine sono state trasformate in sala polivalente e tutto l’edificio è stato adeguato alla normativa antincendio. Questi interventi, insieme alla garanzia di apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali, hanno reso possibile ottenere la qualifica di museo di rilevanza regionale.

Per l’occasione, è stata realizzata una mostra, a cui ne seguirà una seconda, dedicata a tutta l’attività di promozione dei luoghi pucciniani nel mondo. In estate verrà presentato un cartellone di concerti di elevata qualità che vedrà la presenza dei migliori cantanti lirici del nostro territorio e del panorama italiano. Ad arricchire la giornata pucciniana a Celle, il quartetto di archi Dulce in Corde che ha eseguito un suggestivo concerto.