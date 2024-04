Musei nazionali online. Le antiche collezioni viaggeranno in “rete“ grazie ai ricercatori Imt

Un patrimonio immenso fatto di migliaia di reperti e opere d’arte che ci restituiscono la storia di Lucca e del suo territorio. Finora quei tesori non avevano varcato la soglia della dimora gotica di Paolo Guinigi, signore di Lucca, e di Palazzo Mansi. In un futuro molto prossimo tutto ciò sarà invece accessibile e consultabile on line per tutto il pubblico, per gli addetti ai lavori, gli studiosi e tutta la comunità scientifica.

Il progetto super innovativo del data base dei Musei Nazionali è stato presentato ieri a Villa Guinigi dal direttore dei musei della Toscana, Stefano Casciu, da Gabriele Mazzi della Regione, Marcello Bertocchini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Luisa Berretti direttrice dei Musei nazionali di Lucca, Giulia Coco della direzione regionale dei musei, Maria Luisa Catoni e Emanuele Pellegrini della Scuola Imt Alti Studi, entrambi coordinatori del progetto, e John Bianchi, Virginia Caramico, Pasquale Focarile, Elena Pontelli, tutti ricercatori a progetto di Imt. Sono proprio questi ultimi che hanno lavorato in stretta sinergia con i Musei lucchesi, allo studio delle opere dei cataloghi storici, delle provenienze, dei documenti esistenti, dei passaggi di proprietà e degli spostamenti degli oggetti oltre alla creazione appunto di un data base online dedicato alle collezioni dei musei nazionali di Lucca, funzionale alla redazione di un catalogo scientifico delle collezioni. Il nuovo data base nasce da un attento studio di quelli esistenti, e si proporrà come strumento altamente innovativo. Il programma dei lavori è stato realizzato in più tappe grazie a un finanziamento della Regione ottenuto dalla Scuola Imt su base competitiva, e con il supporto fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della stessa scuola Imt.

“Il data base al quale stanno lavorando dal 2020 le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Imt – dichiarano Stefano Casciu e Luisa Berretti – potrà essere pubblicato online non appena verrà implementato con tutte le schede e rivestirà un ruolo fondamentale per la fruibilità delle collezioni dei Musei nazionali di Lucca e per la loro conoscenza a 360 gradi. Si potrà agevolmente ’navigare’ nella banca dati e esplorare le collezioni impostando le ricerche nei campi e sotto campi secondo le proprie preferenze per trovare con facilità le informazioni richieste. E’ pensato per giovani e adulti, in linea con i moderni standard di accessibilità, per promuovere una partecipazione collettiva e consapevole dei luoghi di cultura“.

Il Museo di Villa Guinigi ieri mattina ha inaugurato anche l’ingresso interamente rinnovato con una nuova grafica iconica che riproduce il ritratto di Paolo Guinigi dal rilievo in marmo, un lettering ispirato agli archi del portico a loggia e con una targa di geolocalizzazione su mappa che evidenzia la cerchia delle Mura e la posizione del Museo. Un doppo grande ingresso verso il futuro.

Laura Sartini